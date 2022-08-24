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***ZDZ* *ZBD* *ZDD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

24.08.2022 10:37
***ZDZ* *ZBD* *ZDD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***ZDZ******ZBD******ZDD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZDD, ZDZ, ZBD]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 25/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir                                                                        Fon KoduEski Unvan                                            Yeni Unvan ZDDZiraat Portföy Birinci Değişken FonZiraat Portföy Temkinli Değişken Fon ZBDZiraat Portföy İkinci Değişken FonZiraat Portföy Dengeli Değişken Fon ZDZZiraat Portföy Üçüncü Değişken FonZiraat Portföy Agresif Değişken Fon



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057930


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HALKB 6,49 1.502.130.745 % 10,00  
VAKBN 5,50 582.621.962 % 10,00  
BRMEN 2,20 457.283 % 10,00  
HKTM 19,48 3.403.409 % 9,99  
DOGUB 7,16 17.510.532 % 9,98  
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13:55 Alış Satış %  
Dolar 18,1645 18,1698 % 0,15  
Euro 18,1430 18,1582 % 0,37  
Sterlin 21,4216 21,5290 % 0,44  
Frank 18,7792 18,8923 % 0,48  
Riyal 4,8166 4,8408 % 0,10  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 13,27  
Altın Gr. 1.029 1.030 7,99  
Cumhuriyet 6.856 6.960 61,00  
Tam 6.895 6.944 29,00  
Yarım 3.360 3.395 14,00  
Çeyrek 1.685 1.697 7,00  
Gümüş.Ons 19,35 19,38 0,25  
Gümüş Gr. 11,27 11,30 0,13  
B. Petrol 101 101 -0,06  
Seans Raporu 13:55
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