***ZDZ* *ZBD* *ZDD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.08.2022 10:37
***ZDZ******ZBD******ZDD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZDD, ZDZ, ZBD]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 25/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir Fon KoduEski Unvan Yeni Unvan ZDDZiraat Portföy Birinci Değişken FonZiraat Portföy Temkinli Değişken Fon ZBDZiraat Portföy İkinci Değişken FonZiraat Portföy Dengeli Değişken Fon ZDZZiraat Portföy Üçüncü Değişken FonZiraat Portföy Agresif Değişken Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057930
BIST
13:553.130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 69,24
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.135
En Düşük
3.075
13:5518,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
13:5518,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0664
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
13:551.029,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,99
|Açılış
|: 1.029,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler13:55
|HALKB
|6,49
|1.502.130.745
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|582.621.962
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|457.283
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.403.409
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.510.532
|% 9,98
|
|COSMO
|29,28
|1.888.209
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|1.325.488
|% -9,66
|
|SNPAM
|12,00
|527.701
|% -7,69
|
|TSPOR
|5,94
|342.377.980
|% -6,60
|
|CANTE
|89,10
|14.523.894
|% -4,91
|
|ISCTR
|7,84
|5.052.338.343
|% 4,12
|
|THYAO
|70,05
|4.744.054.000
|% 2,04
|
|YKBNK
|6,39
|2.860.619.710
|% 5,79
|
|AKBNK
|11,62
|2.556.409.488
|% 4,97
|
|GARAN
|24,96
|1.967.040.126
|% 6,58
|
|ISCTR
|7,84
|5.052.338.343
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,39
|2.860.619.710
|% 5,79
|
|EKGYO
|3,87
|1.635.002.512
|% 1,84
|
|HALKB
|6,49
|1.502.130.745
|% 10,00
|
|AKBNK
|11,62
|2.556.409.488
|% 4,97
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1645
|18,1698
|% 0,15
|
|Euro
|18,1430
|18,1582
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,4216
|21,5290
|% 0,44
|
|Frank
|18,7792
|18,8923
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8166
|4,8408
|% 0,10
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|13,27
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|7,99
|
|Cumhuriyet
|6.856
|6.960
|61,00
|
|Tam
|6.895
|6.944
|29,00
|
|Yarım
|3.360
|3.395
|14,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,30
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,06
|