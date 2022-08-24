***ZDZ* *ZBD* *ZDD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***ZDZ******ZBD******ZDD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZDD, ZDZ, ZBD]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 25/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir Fon KoduEski Unvan Yeni Unvan ZDDZiraat Portföy Birinci Değişken FonZiraat Portföy Temkinli Değişken Fon ZBDZiraat Portföy İkinci Değişken FonZiraat Portföy Dengeli Değişken Fon ZDZZiraat Portföy Üçüncü Değişken FonZiraat Portföy Agresif Değişken Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057930BIST