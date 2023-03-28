***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ZEDUR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarZedur Enerji payları, 29.03.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır. BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 25.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %39 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiZEDUR ENERJI XUTUM 29/03/2023ZEDUR ENERJI XTUMY 29/03/2023ZEDUR ENERJI XUHIZ 29/03/2023ZEDUR ENERJI XELKT 29/03/2023ZEDUR ENERJI XSANK 29/03/2023ZEDUR ENERJI XKTUM 29/03/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128606BIST