***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 15:39
***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZEDUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZEDUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144552
BIST
15:374.609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,91
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:3719,4701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:3721,3748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0068
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:371.243,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.243,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:37
|GRTRK
|25,74
|7.225.012
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.266.585
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|20.038.809
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.794.237
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.535.567
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,35
|16.825.628
|% -9,85
|
|IMASM
|24,80
|156.050.886
|% -9,42
|
|THYAO
|129,00
|2.755.656.203
|% 0,94
|
|EREGL
|33,02
|1.740.724.554
|% -0,36
|
|KOPOL
|48,42
|1.554.650.654
|% -3,16
|
|SISE
|37,36
|1.319.915.466
|% 1,36
|
|EUPWR
|78,95
|1.313.039.398
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|812.366.356
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,55
|859.680.518
|% 0,84
|
|KOZAL
|18,46
|1.158.185.835
|% -2,22
|
|ISCTR
|10,97
|654.681.749
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,19
|917.801.711
|% 0,87
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4662
|19,4701
|% 0,16
|
|Euro
|21,3679
|21,3748
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,2138
|24,3352
|% -0,08
|
|Frank
|21,5979
|21,7280
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1768
|5,2028
|% 0,11
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.109
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,15
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
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15:52HATEK
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 913, 139 adet işlem
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15:51KTSKR
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 42.90 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 896 adet işlem
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15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 98 artarak (% 0.14 ) 4, 142
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15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, ULAS, SUMAS, EUPWR, FENER, PAGYO, AVHOL