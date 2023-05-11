***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2023 10:25
***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZEDUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150350
BIST
14:174.711
En Yüksek
|Değişim
|: 4,83%
|| 216,89
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1719,5706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0321
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1721,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:171.279,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.278,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:17
|HALKB
|11,33
|453.172.687
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|310.378.978
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|ARSAN
|7,20
|3.855.974
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.898.397
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|868.637.541
|% -9,94
|
|GENTS
|5,15
|37.326.097
|% -9,65
|
|ISCTR
|13,95
|4.780.773.747
|% 8,81
|
|KCHOL
|96,00
|3.342.696.427
|% 9,28
|
|THYAO
|133,30
|3.094.562.469
|% 5,13
|
|YKBNK
|11,49
|2.782.326.805
|% 9,53
|
|SISE
|38,90
|2.221.411.613
|% 5,88
|
|ISCTR
|13,95
|4.780.773.747
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,49
|2.782.326.805
|% 9,53
|
|SKBNK
|2,39
|301.433.187
|% 6,70
|
|AKBNK
|18,22
|2.093.939.333
|% 8,39
|
|EKGYO
|5,64
|591.298.137
|% 3,49
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5502
|19,5706
|% 0,16
|
|Euro
|21,4420
|21,4478
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,5757
|24,6989
|% -0,03
|
|Frank
|21,8101
|21,9415
|% -0,25
|
|Riyal
|5,2001
|5,2262
|% 0,15
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|7,81
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|4,05
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.309
|9.588
|39,74
|
|Yarım
|4.605
|4.750
|14,00
|
|Çeyrek
|2.295
|2.368
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|15,67
|15,69
|-0,27
|
|B. Petrol
|76,36
|76,36
|-0,05
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:33HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 189, 824 adet işlem
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14:32ISCTR
Yüzde 9.75 oranında artışla 14.07 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 420, 734 adet işlem
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14:31XU100
Endeks 4, 743 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 53 üstünde . İşlem hacmi 45, 088.00 milyon TL de
-
14:30HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 294, 055 adet işlem
-
14:29GARAN
Yüzde 9.58 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 398, 654 adet işlem