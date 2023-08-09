***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2023 17:21
***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZEDUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZEDUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182803
BIST
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18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0368
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
18:0529,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1321
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:051.665,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.665,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.664,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|SAMAT
|16,98
|70.046.702
|% -7,52
|
|MEDTR
|38,20
|36.537.274
|% -7,51
|
|SEYKM
|7,62
|102.523.709
|% -6,62
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|KONTR
|271,30
|5.905.360.317
|% 1,27
|
|EUPWR
|191,10
|3.681.274.408
|% -2,10
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|KOZAL
|27,54
|3.517.899.585
|% -2,48
|
|ODAS
|11,66
|2.062.244.474
|% 4,48
|
|ASGYO
|20,26
|2.742.644.187
|% 9,93
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|CANTE
|19,23
|1.341.726.392
|% -2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0084
|27,0177
|% 0,13
|
|Euro
|29,6535
|29,6932
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2664
|34,4383
|% -0,07
|
|Frank
|30,6935
|30,8784
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1830
|7,2191
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-8,40
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.106
|11.232
|-35,00
|
|Yarım
|5.562
|5.642
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.821
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292