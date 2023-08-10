***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 10:36
***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZEDUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183377
BIST
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11:327.704
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 102,93
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.704
11:3227,0407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0506
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
11:3229,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2178
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8498
En Düşük
28,7774
11:321.668,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.669,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,40
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TETMT
|895,40
|7.555.920
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|11.346.779
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|428.096.205
|% 9,99
|
|SDTTR
|424,20
|457.346.120
|% 9,98
|
|BALAT
|15,57
|223.819
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|1.071.873
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|3.913.148
|% -9,95
|
|VERTU
|35,60
|110.988.390
|% -8,95
|
|DERIM
|16,47
|47.962.357
|% -8,14
|
|THYAO
|267,60
|6.056.494.295
|% 2,92
|
|YKBNK
|16,13
|3.465.832.485
|% 0,56
|
|AKBNK
|31,32
|2.983.749.488
|% 1,16
|
|ISCTR
|17,56
|2.939.592.398
|% -0,40
|
|ASTOR
|124,50
|2.196.088.408
|% 6,32
|
|YKBNK
|16,13
|3.465.832.485
|% 0,56
|
|ISCTR
|17,56
|2.939.592.398
|% -0,40
|
|SKBNK
|3,38
|475.336.737
|% -1,17
|
|ASGYO
|19,20
|1.953.763.408
|% -5,23
|
|AKBNK
|31,32
|2.983.749.488
|% 1,16
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0415
|% 0,19
|
|Euro
|29,8032
|29,8306
|% 0,67
|
|Sterlin
|34,4180
|34,5906
|% 0,51
|
|Frank
|30,8694
|31,0554
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1888
|7,2249
|% 0,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.670
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.137
|11.237
|22,00
|
|Yarım
|5.577
|5.645
|12,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.822
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,87
|0,18
|
|B. Petrol
|87,71
|87,71
|0,16
|
Seans Raporu
11:28
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