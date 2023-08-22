***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2023 14:23
***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZEDUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188187
BIST
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17:087.782
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -15,03
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
17:0827,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0568
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
27,2792
En Düşük
27,0969
17:0829,5596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0405
|Açılış
|: 20,3723
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3585
|
30,0604
En Düşük
29,4012
17:081.655,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,06
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:06
|PKENT
|150,70
|95.958.495
|% 10,00
|
|ATAGY
|9,24
|53.162.255
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.420.399
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.486.693
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,27
|177.429.180
|% -9,74
|
|HKTM
|74,40
|309.831.535
|% -9,16
|
|EUYO
|15,23
|14.711.873
|% -9,02
|
|TUPRS
|140,90
|12.329.497.864
|% 0,86
|
|THYAO
|254,80
|10.211.949.347
|% -1,62
|
|EREGL
|44,54
|6.643.856.964
|% -1,02
|
|TCELL
|59,55
|5.830.676.106
|% 4,75
|
|YKBNK
|15,35
|4.438.457.598
|% -4,12
|
|YKBNK
|15,35
|4.438.457.598
|% -4,12
|
|ZOREN
|5,00
|1.307.941.426
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,82
|2.284.059.417
|% -2,33
|
|SKBNK
|3,96
|1.015.449.603
|% -1,98
|
|ODAS
|12,61
|2.361.663.839
|% 2,27
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1899
|27,2046
|% 0,23
|
|Euro
|29,5428
|29,5601
|% -0,14
|
|Sterlin
|34,5332
|34,7064
|% 0,03
|
|Frank
|30,7953
|30,9808
|% 0,07
|
|Riyal
|7,2297
|7,2659
|% 0,21
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,31
|
|Cumhuriyet
|11.423
|11.596
|53,00
|
|Tam
|11.177
|11.251
|5,00
|
|Yarım
|5.606
|5.651
|2,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.826
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|0,02
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,15
|
Seans Raporu
17:06
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17:21AVTUR
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 142, 020 adet işlem
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Yüzde -4.73 oranında düşüşle 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 522, 937 adet işlem
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -113, 39 kaybederek (% -1.35 ) 8, 290
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17:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ATAGY, PKENT
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17:19XU100
Endeks 7, 747 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 133, 713.00 milyon TL de