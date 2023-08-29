***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2023 11:29
***ZEDUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZEDUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190157
BIST
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14:167.950
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 8,64
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.014
14:1626,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1611
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
14:1628,7480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1153
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
14:161.642,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.642,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ULAS
|17,16
|26.431.935
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|727.708.673
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|2.859.143
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.121.142
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|1.016.402
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|2.151.303
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.508.734
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.149.874.093
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|4.656.161
|% -9,34
|
|EDIP
|17,76
|99.303.994
|% -7,11
|
|ISCTR
|22,14
|9.391.144.565
|% 8,42
|
|TUPRS
|142,10
|5.265.750.042
|% -3,20
|
|ASTOR
|135,90
|4.445.919.325
|% 0,30
|
|SISE
|53,40
|3.986.990.019
|% 0,09
|
|KCHOL
|146,20
|3.868.141.216
|% 3,69
|
|ISCTR
|22,14
|9.391.144.565
|% 8,42
|
|SKBNK
|4,32
|921.407.249
|% 4,60
|
|EKGYO
|8,62
|1.601.612.247
|% 0,94
|
|YKBNK
|16,87
|2.698.805.904
|% 1,20
|
|ZOREN
|4,73
|695.995.295
|% -2,47
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5898
|26,6195
|% 0,61
|
|Euro
|28,7401
|28,7480
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,3995
|33,5670
|% 0,43
|
|Frank
|29,9369
|30,1172
|% 0,36
|
|Riyal
|7,0709
|7,1064
|% 0,51
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.642
|7,38
|
|Cumhuriyet
|11.184
|11.354
|-29,00
|
|Tam
|10.957
|11.030
|-56,00
|
|Yarım
|5.491
|5.536
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,73
|0,09
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,60
|
Seans Raporu
14:16
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14:31DURDO
Yüzde 9.92 oranında artışla 53.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 013, 106 adet işlem
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14:30IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 49.38 lira fiyatla işlem gören hissede 770, 212 adet işlem
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14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, GUBRF, ARCLK
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14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 07 kaybederek (% -0.12 ) 7, 006
-
14:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, CASA, CRDFA, OFSYM, AZTEK, DURDO, CRFSA, IZENR, GRSEL, ENERY