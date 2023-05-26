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***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.05.2023 16:31
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 26.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 
Şirketimizin 2023  yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının 6102 sayılı  Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili  mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu  kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite' nin de önerisiyle Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu seçimin  yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına  sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154132


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