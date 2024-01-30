***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Süresi İle İlgili SPK onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 10.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 200.000.000,- TL ' den 1.250.000.000,- TL ' ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024 - 2028 yılları arasında 5 sene süre ile geçerli olacak şekilde uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesine yönelik 10.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na yapmış olduğumuz başvuru Sermaye Piyası Kurulunun 23.01.2024 Tarih ve 48484 Sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup 29.01.2024 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Yine 29.01.2024 Tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı onayı için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 KSS Süre Uzatımı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243468BIST