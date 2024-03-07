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***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.03.2024 14:15
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Zedur Enerji A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Süresi Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.01.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.03.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.03.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 200.000.000,- TL ' den 1.250.000.000,- TL ' ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024 - 2028 yılları arasında 5 sene süre ile geçerli olacak şekilde uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesine yönelik Ticaret Bakanlığı onayı için 29.01.2024 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz başvuru, bakanlığın 07.02.2024 Tarih ve 00093750029 Sayılı yazısı ile uygun görülerek onaylanmıştır. Bahsi geçen Esas Sözleşme Tadili tasarısı 04.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS Süre Uzatımı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Zedur Enerji 2024 olağanüstü GK tutanak.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256322


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