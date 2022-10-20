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***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

20.10.2022 16:20
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. nin 20.10.2022 Tarih ve E-18454353-100.06-11968 Sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar  hareketlerine  ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı  Özel  Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı  Fiyat ve  Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine göre Şirketimiz  tarafından kamuya açıklanmamış herhangi bir özel bir durum  bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073101


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Çeyrek 1.627 1.651 9,00  
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