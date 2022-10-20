***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.10.2022 16:20
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. nin 20.10.2022 Tarih ve E-18454353-100.06-11968 Sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış herhangi bir özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073101
BIST
17:473.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 30,60
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
17:4718,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
17:4718,3300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1564
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3300
En Düşük
18,1338
17:47981,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,05
|Açılış
|: 981,43
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
981,96
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:45
|MRSHL
|300,30
|27.632.977
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|51.106.116
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|212.881.875
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|94.243.259
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|17.205.648
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|KAPLM
|98,05
|48.650.771
|% -4,62
|
|ISSEN
|45,02
|92.643.714
|% -4,46
|
|DYOBY
|21,66
|56.611.752
|% -4,24
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,35
|7.401.957.691
|% 2,00
|
|YKBNK
|9,86
|5.209.073.894
|% 1,34
|
|HALKB
|9,02
|4.708.106.038
|% 5,87
|
|TUPRS
|367,30
|3.849.233.249
|% 2,03
|
|ISCTR
|10,08
|3.816.401.685
|% -0,20
|
|EKGYO
|4,51
|3.359.352.990
|% 1,35
|
|HALKB
|9,02
|4.708.106.038
|% 5,87
|
|VAKBN
|9,16
|3.784.171.755
|% 6,51
|
|ODAS
|8,24
|2.236.804.475
|% 6,74
|
|IHLGM
|0,94
|114.611.329
|% 3,30
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5948
|18,6045
|% 0,05
|
|Euro
|18,3123
|18,3222
|% 0,82
|
|Sterlin
|20,9593
|21,0644
|% 0,95
|
|Frank
|18,4745
|18,5858
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,08
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|12,90
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,31
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.664
|6.749
|36,00
|
|Yarım
|3.247
|3.300
|18,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.651
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,24
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|1,61
|