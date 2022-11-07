Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

07.11.2022 16:19
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. nin 07.11.2022 Tarih ve E-18454353-100.06-12344 Sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları  üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar  hareketlerine  ilişkin  olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı  Özel  Durumların  Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı  Fiyat ve  Miktar  Hareketleri " başlıklı 8. maddesine göre Şirketimiz  tarafından kamuya  açıklanmamış herhangi bir özel bir durum  bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077470


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:204.326
Değişim :  2,60% |  109,50
Açılış :  4.230  
Önceki Kapanış :  4.217  
En Yüksek
4.333 En Düşük
4.230
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 2.332,90 90.485.636 % 10,00  
POLTK 968,10 23.031.419 % 10,00  
EREGL 36,62 4.996.140.359 % 9,97  
KONYA 2.551,20 198.930.784 % 9,97  
DESA 39,08 62.504.822 % 9,96  
daha fazla
16:18 Alış Satış %  
Dolar 18,5942 18,6122 % 0,25  
Euro 18,5775 18,5844 % 0,50  
Sterlin 21,2797 21,3864 % 1,03  
Frank 18,7564 18,8694 % 0,83  
Riyal 4,9339 4,9587 % 0,17  
daha fazla
16:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.676 -5,81  
Altın Gr. 1.002 1.002 -1,72  
Cumhuriyet 6.681 6.782 -7,00  
Tam 6.709 6.757 123,00  
Yarım 3.269 3.304 60,00  
Çeyrek 1.640 1.652 31,00  
Gümüş.Ons 20,66 20,68 -0,18  
Gümüş Gr. 12,32 12,34 -0,13  
B. Petrol 97,85 97,85 -0,72  
Seans Raporu 16:18
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru