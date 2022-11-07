***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.11.2022 16:19
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. nin 07.11.2022 Tarih ve E-18454353-100.06-12344 Sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış herhangi bir özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077470
BIST
16:204.326
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 109,50
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:2018,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0418
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:2018,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0957
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:201.001,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.001,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:18
|BFREN
|2.332,90
|90.485.636
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|23.031.419
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.996.140.359
|% 9,97
|
|KONYA
|2.551,20
|198.930.784
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.504.822
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|16.911.676
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,26
|28.661.181
|% -8,88
|
|PRKME
|14,32
|133.563.642
|% -8,38
|
|BTCIM
|38,92
|38.949.530
|% -7,47
|
|THYAO
|105,00
|7.422.490.866
|% 0,77
|
|KRDMD
|13,82
|6.121.697.407
|% 6,31
|
|EREGL
|36,62
|4.996.140.359
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,78
|3.759.914.656
|% 3,91
|
|ASELS
|36,38
|3.751.365.626
|% 3,59
|
|EKGYO
|4,78
|3.759.914.656
|% 3,91
|
|KRDMD
|13,82
|6.121.697.407
|% 6,31
|
|HALKB
|8,84
|2.371.654.113
|% 3,51
|
|ISCTR
|9,30
|2.455.673.701
|% 3,91
|
|PETKM
|14,43
|3.565.759.791
|% 3,07
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5942
|18,6122
|% 0,25
|
|Euro
|18,5775
|18,5844
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2797
|21,3864
|% 1,03
|
|Frank
|18,7564
|18,8694
|% 0,83
|
|Riyal
|4,9339
|4,9587
|% 0,17
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,81
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|-7,00
|
|Tam
|6.709
|6.757
|123,00
|
|Yarım
|3.269
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,68
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,85
|97,85
|-0,72
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33BRYAT
Yüzde 5.68 oranında artışla 811.60 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 906 adet işlem
-
16:32KOZAA
Yüzde 8.52 oranında artışla 36.42 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 101, 138 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 99 artarak (% 3.16 ) 4, 729
-
16:30
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BFREN, POLTK
-
16:30XU100
Endeks 4, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 63 üstünde . İşlem hacmi 83, 607.00 milyon TL de