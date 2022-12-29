***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.12.2022 09:45
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. nin 28.12.2022 Tarih ve E-18454353-100.06-13834 Sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış herhangi bir özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091062
BIST
11:015.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 11,39
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
11:0118,7237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:0119,9407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0841
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:011.087,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.087,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:59
|TERA
|17,71
|579.896
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|78.671.580
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|21.522.762
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|540,00
|1.258.416.148
|% -9,50
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,34
|587.754.929
|% -5,88
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|ENKAI
|33,66
|1.423.273.436
|% 5,58
|
|THYAO
|139,50
|1.362.422.237
|% -0,43
|
|KOZAL
|540,00
|1.258.416.148
|% -9,50
|
|PETKM
|19,55
|946.511.871
|% 2,68
|
|ASELS
|58,70
|775.123.789
|% 0,51
|
|EKGYO
|8,27
|753.094.621
|% 1,35
|
|YKBNK
|11,86
|654.253.063
|% 2,33
|
|PETKM
|19,55
|946.511.871
|% 2,68
|
|ENKAI
|33,66
|1.423.273.436
|% 5,58
|
|TSKB
|4,31
|161.086.465
|% 1,17
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7170
|18,7208
|% 0,06
|
|Euro
|19,9186
|19,9370
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,4457
|22,5583
|% 0,11
|
|Frank
|20,1009
|20,2220
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9660
|4,9909
|% 0,08
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,86
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,26
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.338
|7.396
|6,00
|
|Yarım
|3.553
|3.618
|0,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,07
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-0,94
|
Seans Raporu
10:59
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11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, PETKM, TKFEN
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11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 49 artarak (% 0.20 ) 4, 734
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11:14
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11:14
FLAP, ECZYT, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:14
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