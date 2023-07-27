***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.07.2023 15:43
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18699 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175800
BIST
'
16:196.803
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 59,06
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
16:1926,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0405
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
16:1929,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1685
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6735
16:191.696,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -10,17
|Açılış
|: 1.696,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.694,50
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PASEU
|54,45
|599.570.178
|% 10,00
|
|KTLEV
|32,56
|137.447.368
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|121.009.867
|% 10,00
|
|CVKMD
|255,20
|738.650.201
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|615.735.258
|% 9,99
|
|PENTA
|27,18
|983.136.523
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|15.937.407
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|7.690.961
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,70
|1.377.515
|% -8,66
|
|FORTE
|73,30
|186.206.358
|% -5,54
|
|KOZAL
|28,62
|8.638.747.487
|% 2,07
|
|THYAO
|224,50
|5.936.802.288
|% 0,18
|
|YKBNK
|12,82
|5.606.220.458
|% 0,71
|
|KOZAA
|61,55
|5.438.300.032
|% 1,40
|
|CANTE
|18,88
|4.832.885.173
|% 7,03
|
|YKBNK
|12,82
|5.606.220.458
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,39
|2.621.845.936
|% 0,84
|
|KOZAL
|28,62
|8.638.747.487
|% 2,07
|
|CANTE
|18,88
|4.832.885.173
|% 7,03
|
|ODAS
|11,21
|2.252.553.970
|% 3,41
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9384
|26,9475
|% 0,15
|
|Euro
|29,6621
|29,6850
|% -0,56
|
|Sterlin
|34,6012
|34,7748
|% -0,35
|
|Frank
|31,0731
|31,2603
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1632
|7,1991
|% 0,13
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-16,30
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.696
|-10,97
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-27,00
|
|Tam
|11.076
|11.169
|-86,00
|
|Yarım
|5.529
|5.610
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.805
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,34
|-0,25
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|0,86
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34PRDGS
Yüzde 6.35 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 730, 603 adet işlem
-
16:32AKYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 028, 319 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 62 artarak (% 0.74 ) 7, 391
-
16:31XU100
Endeks 6, 785 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 109, 442.00 milyon TL de
-
16:31DAGI
Yüzde 6.96 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 607, 089 adet işlem