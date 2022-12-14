***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.12.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ‘nin %99 bağlı ortaklığı Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin %75 oranında sahibi olduğu dolaylı bağlı ortaklığımız Çınar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. 06.12.2022 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup Ticaret Sicil gazetesinde ilan olmuştur.Dolaylı bağlı ortaklığımız Çınar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. , 19.11.2022 tarihinde EPDK tarafından yayınlanan "Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği" kapsamında Bataryalı Güneş Enerji Santrali projesi için 22 MWm / 15 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali ve bu santrale bütünleşik 15MWsaat kapasiteli bataryalı depolama tesisi kurmak için 14.12.2022 tarihinde EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ‘na ön lisans başvurusunda bulunmuştur.Yine aynı tarihteki KAP açıklamamızda bahsi geçen bağlı ortaklığımız Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. ‘ nin ticaret sicil nezdinde işlemleri devam etmekte olup gelişmeler ayrıca KAP dan duyurulacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087052BIST