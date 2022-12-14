Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.12.2022 13:20
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   01.12.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ‘nin %99 bağlı ortaklığı Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin %75 oranında sahibi olduğu dolaylı bağlı ortaklığımız Çınar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. 06.12.2022 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup Ticaret Sicil gazetesinde ilan olmuştur.
Dolaylı bağlı ortaklığımız Çınar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. , 19.11.2022 tarihinde EPDK tarafından yayınlanan "Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği" kapsamında Bataryalı Güneş Enerji Santrali projesi için 22 MWm / 15 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali ve bu santrale bütünleşik 15MWsaat kapasiteli bataryalı depolama tesisi kurmak için 14.12.2022 tarihinde EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ‘na ön lisans başvurusunda bulunmuştur.
Yine aynı tarihteki KAP açıklamamızda bahsi geçen bağlı ortaklığımız Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. ‘ nin ticaret sicil nezdinde işlemleri devam etmekte olup gelişmeler ayrıca KAP dan duyurulacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087052


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.067
Değişim :  -3,61% |  -189,69
Açılış :  5.275  
Önceki Kapanış :  5.256  
En Yüksek
5.302 En Düşük
5.042
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 1.313,40 337.211.513 % 10,00  
ISKUR 825.000,00 1.650.000 % 10,00  
PLTUR 10,01 556.346 % 10,00  
BTCIM 40,70 841.571.880 % 10,00  
KUYAS 27,98 68.437.681 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6197 18,6236 % -0,10  
Euro 19,8282 19,8534 % 0,19  
Sterlin 23,0403 23,1558 % 0,29  
Frank 20,0798 20,2007 % 0,49  
Riyal 4,9407 4,9654 % -0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 0,69  
Altın Gr. 1.084 1.084 -0,85  
Cumhuriyet 7.248 7.357 -8,00  
Tam 7.285 7.336 -8,00  
Yarım 3.528 3.587 -3,00  
Çeyrek 1.769 1.793 -2,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 0,14  
Gümüş Gr. 14,25 14,26 0,04  
B. Petrol 81,86 81,86 1,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru