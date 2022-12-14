***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2022 13:20
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.12.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ‘nin %99 bağlı ortaklığı Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin %75 oranında sahibi olduğu dolaylı bağlı ortaklığımız Çınar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. 06.12.2022 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup Ticaret Sicil gazetesinde ilan olmuştur.
Dolaylı bağlı ortaklığımız Çınar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. , 19.11.2022 tarihinde EPDK tarafından yayınlanan "Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği" kapsamında Bataryalı Güneş Enerji Santrali projesi için 22 MWm / 15 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali ve bu santrale bütünleşik 15MWsaat kapasiteli bataryalı depolama tesisi kurmak için 14.12.2022 tarihinde EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ‘na ön lisans başvurusunda bulunmuştur.
Yine aynı tarihteki KAP açıklamamızda bahsi geçen bağlı ortaklığımız Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. ‘ nin ticaret sicil nezdinde işlemleri devam etmekte olup gelişmeler ayrıca KAP dan duyurulacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087052
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0190
|Açılış
|: 18,6950
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|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 19,8800
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|Önceki Kapanış
|: 19,8900
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19,9080
En Düşük
19,7315
18:051.085,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.085,18
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|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
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1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|337.211.513
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.571.880
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|68.437.681
|% 9,98
|
|DGNMO
|8,84
|129.566.050
|% -9,98
|
|DIRIT
|4,63
|391.892
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,65
|288.844.353
|% -9,84
|
|YESIL
|4,37
|45.059.937
|% -9,15
|
|METRO
|2,12
|72.811.766
|% -8,62
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% -1,45
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6197
|18,6236
|% -0,10
|
|Euro
|19,8282
|19,8534
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,0403
|23,1558
|% 0,29
|
|Frank
|20,0798
|20,2007
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9407
|4,9654
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,69
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.285
|7.336
|-8,00
|
|Yarım
|3.528
|3.587
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,26
|0,04
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|1,18
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
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17:58XU100
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17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem