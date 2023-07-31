***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 09:54
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin, 10.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %94,5 ne sahip olduğu "Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. 'nin, 22 MWm / 15 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali ve bu santrale bütünleşik 15MWh kapasiteli bataryalı depolama tesisi kurmak için 26.12.2022 tarihinde EPDK ' na yapmış olduğu önlisans başvurusu ile ilgili olarak 31.07.2023 tarihinde ( bugün ) EPDK tarafından Şirketimize yapılan tebligat ile TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ) ve MEDAŞ ( Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ) ' dan alınnan olumlu bağlantı ve kapasite görüşleri tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bahsi geçen önlisans başvurumuz için EPDK 'nın talep ettiği süresiz kesin teminat mektubu kuruma sunulmuştur. Önlisans değerlendirme süreci devam etmekte olup, ön lisans başvurumuzun olumlu sonuçlanması halinde Şirketimizin mevcut kapasitesi %135 artarak 38,2 MWh ye çıkacak ve bununla birlikte 15 MWh elektrik enerjisi depolama kapasitesine sahip olacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176988
BIST
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12:387.233
En Düşük
|Değişim
|: 2,34%
|| 165,23
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.240
12:3826,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0847
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3829,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1195
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:381.695,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.695,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:36
|CWENE
|286,10
|663.377.958
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|554.188.442
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.600.676
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.729.325
|% 10,00
|
|KLSER
|33,26
|51.185.178
|% 9,99
|
|PCILT
|42,30
|245.715.148
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|178.364.244
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.261.034
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|ESCAR
|140,50
|157.847.294
|% -8,59
|
|ASTOR
|110,90
|4.672.419.246
|% 9,48
|
|KOZAL
|28,58
|2.216.010.393
|% 2,36
|
|ODAS
|12,11
|1.490.097.079
|% 3,50
|
|KONTR
|209,50
|1.309.347.163
|% 9,74
|
|EKGYO
|8,59
|1.288.364.181
|% 1,06
|
|EKGYO
|8,59
|1.288.364.181
|% 1,06
|
|CEMAS
|2,90
|379.999.712
|% 1,05
|
|ODAS
|12,11
|1.490.097.079
|% 3,50
|
|ADESE
|1,74
|143.454.774
|% 0,58
|
|KOZAL
|28,58
|2.216.010.393
|% 2,36
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9568
|26,9623
|% 0,32
|
|Euro
|29,7536
|29,7648
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,5598
|34,7331
|% 0,39
|
|Frank
|30,8787
|31,0647
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1696
|7,2055
|% 0,37
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|2,35
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.443
|-53,00
|
|Tam
|11.041
|11.123
|-20,00
|
|Yarım
|5.525
|5.587
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,15
|