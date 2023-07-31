***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin, 10.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %94,5 ne sahip olduğu "Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. 'nin, 22 MWm / 15 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali ve bu santrale bütünleşik 15MWh kapasiteli bataryalı depolama tesisi kurmak için 26.12.2022 tarihinde EPDK ' na yapmış olduğu önlisans başvurusu ile ilgili olarak 31.07.2023 tarihinde ( bugün ) EPDK tarafından Şirketimize yapılan tebligat ile TEİAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ) ve MEDAŞ ( Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ) ' dan alınnan olumlu bağlantı ve kapasite görüşleri tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bahsi geçen önlisans başvurumuz için EPDK 'nın talep ettiği süresiz kesin teminat mektubu kuruma sunulmuştur. Önlisans değerlendirme süreci devam etmekte olup, ön lisans başvurumuzun olumlu sonuçlanması halinde Şirketimizin mevcut kapasitesi %135 artarak 38,2 MWh ye çıkacak ve bununla birlikte 15 MWh elektrik enerjisi depolama kapasitesine sahip olacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176988BIST