***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2022 ve 31.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.12.2022 ve 31.07.2023 tarihli KAP açıklamalarımızda, Şirketimiz Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin bağlı ortaklığı olan ve 10.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %94,5 ne sahip olduğu "Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. 'nin Konya İli Yunak İlçesinde 22 MWm / 15 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali ve bu santrale bütünleşik 15MWh kapasiteli, bataryalı depolama tesisi kurmak üzere EPDK ‘ na önlisans başvurusu yapıldığı, akabinde TEiAŞ ( Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ) ve MEDAŞ ( Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ) ‘ dan olumlu kapasite ve bağlantı görüşleri alındığı kamuoyuna duyurulmuş idi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12122-3 Nolu kararıyla, ilgili önlisans başvurumuz uygun görülmüş olup Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. ‘ ne Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği' nin 16. Maddesinin ikinci fıkrası gereği Konya İli Yunak İlçesinde, 22MWm / 15MWe kurulu güce ve 15 MWh depolama kapasitesine sahip Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali kurulmak üzere Önlisans verilmiştir.Şirketimizin yatırım sürecine ivedilikle geçebilmesi için gerekli prosedürleri tamamlamak üzere çalışmalara başlanmıştır. Bahsi geçen Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali yatırımı ile Şirketimizin mevcut elektrik enerjisi üretim kapasitesi %135 artarak 38,2 MWh ye çıkacak ve bununla birlikte 15 MWh elektrik enerjisi depolama kapasitesine sahip olacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207665BIST