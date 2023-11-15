***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 13:56
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.10.2023 Tarihli KAP açıklamamızda, Şirketimiz Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin bağlı ortaklığı olan ve 10.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %94,5 ne sahip olduğu Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. ‘ ne Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği' nin 16. Maddesinin ikinci fıkrası gereği Konya İli Yunak İlçesinde, 22MWm / 15MWe kurulu güce ve 15 MWh depolama kapasitesine sahip Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali kurulmak üzere Önlisans verildiği kamuoyuna duyurulmuş idi.
Bahsi geçen Yunak DEP-GES projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' na ÇED sürecinin başlatılması için başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218116
BIST
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16:057.675
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 7.716
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|Önceki Kapanış
|: 7.671
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7.653
En Yüksek
7.738
16:0528,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0550
|Açılış
|: 28,7250
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|Önceki Kapanış
|: 28,6650
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28,7626
En Düşük
28,4435
16:0531,1854
En Yüksek
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|: 0,00%
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|Açılış
|: 31,1500
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|Önceki Kapanış
|: 30,8800
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31,3123
En Düşük
30,9254
16:051.817,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
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1.819,93
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler16:03
|MAALT
|968,00
|216.190.818
|% 10,00
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|ONCSM
|171,60
|115.682.257
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.002.713
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,61
|115.506.008
|% -9,96
|
|UFUK
|107,80
|1.546.154
|% -8,64
|
|THYAO
|236,60
|5.739.720.433
|% -0,21
|
|MIATK
|809,00
|3.569.090.333
|% -0,74
|
|EREGL
|38,52
|2.183.128.095
|% 0,94
|
|TUPRS
|151,40
|2.143.075.101
|% -0,53
|
|ASTOR
|115,00
|1.915.259.482
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,43
|1.378.955.421
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,43
|203.081.917
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,87
|212.192.639
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,50
|1.741.433.014
|% 1,29
|
|ISCTR
|20,22
|1.749.075.266
|% 0,70
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6498
|28,6868
|% 0,19
|
|Euro
|31,1756
|31,1854
|% 0,00
|
|Sterlin
|35,6181
|35,7968
|% -0,18
|
|Frank
|32,1812
|32,3750
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6213
|7,6595
|% 0,15
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,42
|23,46
|% 0,66
|
|Platin
|894,47
|896,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,96
|1.043,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,27
|82,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,02
|1.971,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:03
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16:20REEDR
Yüzde 9.93 oranında artışla 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 266 adet işlem
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16:19MARBL
Yüzde 9.98 oranında artışla 19.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 677, 467 adet işlem
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Yüzde 4.86 oranında artışla 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 505, 684 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 94 artarak (% 0.24 ) 6, 691