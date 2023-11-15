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***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2023 13:56
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

19.10.2023 Tarihli KAP açıklamamızda,  Şirketimiz Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin bağlı ortaklığı olan ve 10.000.000 TL ödenmiş  sermayesinin %94,5 ne sahip olduğu   Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. ‘ ne Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği' nin 16. Maddesinin ikinci fıkrası gereği Konya İli Yunak İlçesinde,  22MWm / 15MWe kurulu güce ve 15 MWh depolama kapasitesine sahip Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali kurulmak üzere Önlisans verildiği kamuoyuna duyurulmuş idi.
Bahsi geçen Yunak DEP-GES projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' na  ÇED sürecinin başlatılması için başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218116


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