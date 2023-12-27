***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 09:10
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortağı Sn. Zekai DURSUN tarafından 27.12.2023 tarihinde (bugün) Şirketimize yapılan bildirim ile
26.12.2023 Tarihinde Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. payları ile ilgili olarak 70,50 – 74 TL fiyat aralığından toplam 340.000 TL nominal değerli pay satış işleminin kendisi tarafından yapıldığı, bu satış işleminden sonra Sn. Zekai DURSUN' un B Grubu ( Hamiline Borsada İşlem Gören Tip ) satılabilir payının kalmadığı beyan edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229542
BIST
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18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 7.303
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|Önceki Kapanış
|: 7.299
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7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,3571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0846
|Açılış
|: 29,3700
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|Önceki Kapanış
|: 29,2400
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29,3591
En Düşük
29,0967
18:0532,4561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 32,2500
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|Önceki Kapanış
|: 32,1000
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|: 0,51%
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|Açılış
|: 1.947,28
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
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|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
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|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
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|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3506
|29,3571
|% 0,29
|
|Euro
|32,4264
|32,4561
|% 0,36
|
|Sterlin
|37,2556
|37,4424
|% 0,79
|
|Frank
|34,2442
|34,4505
|% 0,72
|
|Riyal
|7,8057
|7,8449
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|981,81
|984,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.190,67
|1.194,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,81
|80,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,47
|2.066,81
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
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17:58ANELE
Yüzde 5.60 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 105 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, TUPRS, TOASO
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN