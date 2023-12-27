***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortağı Sn. Zekai DURSUN tarafından 27.12.2023 tarihinde (bugün) Şirketimize yapılan bildirim ile26.12.2023 Tarihinde Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. payları ile ilgili olarak 70,50 – 74 TL fiyat aralığından toplam 340.000 TL nominal değerli pay satış işleminin kendisi tarafından yapıldığı, bu satış işleminden sonra Sn. Zekai DURSUN' un B Grubu ( Hamiline Borsada İşlem Gören Tip ) satılabilir payının kalmadığı beyan edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229542BIST