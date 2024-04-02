***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %94.5 bağlı ortaklığı olan Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. nin 02/04/2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 10.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini nakden 22.000.000 TL artırarak 32.000.000 TL'ye çıkarma kararı alınmıştır. Bahsi geçen sermaye artışı Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 02/04/2024 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve Şirketimizin bu sermaye artışına iştirak etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. nin sermaye artırımına ilişkin tescil ve ilan işlemleri ayrıca KAP ' da duyurulacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265714BIST