***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 16:10
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %94.5 bağlı ortaklığı olan Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. nin 02/04/2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 10.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini nakden 22.000.000 TL artırarak 32.000.000 TL'ye çıkarma kararı alınmıştır. Bahsi geçen sermaye artışı Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 02/04/2024 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve Şirketimizin bu sermaye artışına iştirak etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. nin sermaye artırımına ilişkin tescil ve ilan işlemleri ayrıca KAP ' da duyurulacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265714
BIST
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17:039.099
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -58,86
|Açılış
|: 9.186
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|Önceki Kapanış
|: 9.158
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9.080
En Yüksek
9.266
17:0332,1076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0709
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
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32,3648
En Düşük
31,9689
17:0334,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0347
|Açılış
|: 34,8000
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|Önceki Kapanış
|: 34,7000
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34,7737
En Düşük
34,3686
17:032.335,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,82
|Açılış
|: 2.335,87
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|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
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2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:03
|FMIZP
|371,25
|106.550.527
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.444.786
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|YAYLA
|20,02
|14.410.165
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|120.374.799
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.492.101
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|403.300.517
|% -9,97
|
|PEKGY
|11,21
|653.455.290
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|212.257.034
|% -9,96
|
|THYAO
|300,00
|8.534.750.907
|% -1,23
|
|ISCTR
|11,52
|6.161.957.466
|% 0,09
|
|YKBNK
|29,28
|5.448.647.221
|% 3,03
|
|AKBNK
|48,98
|4.720.081.068
|% 2,47
|
|SAHOL
|85,50
|3.843.123.819
|% 1,18
|
|ISCTR
|11,52
|6.161.957.466
|% 0,09
|
|ZOREN
|5,97
|1.994.744.558
|% -2,61
|
|YKBNK
|29,28
|5.448.647.221
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,07
|1.178.571.943
|% -1,95
|
|AKBNK
|48,98
|4.720.081.068
|% 2,47
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0825
|32,1284
|% -0,16
|
|Euro
|34,5876
|34,6637
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,5051
|40,7082
|% 0,32
|
|Frank
|35,5818
|35,7601
|% 0,02
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,56
|25,59
|% 0,66
|
|Platin
|925,61
|926,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,43
|1.007,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,32
|88,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.270,75
|2.271,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:03
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17:18ASELS
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 706, 447 adet işlem
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17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 72 kaybederek (% -0.59 ) 9, 866
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17:17XU100
Endeks 9, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 85, 856.00 milyon TL de
-
17:17BANVT
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 153.20 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 192 adet işlem
-
17:16SMRTG
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 863, 997 adet işlem