***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 11:26
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %94.5 bağlı ortaklığı olan Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. nin 02/04/2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında mevcut 10.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini nakden 22.000.000 TL artırarak 32.000.000 TL'ye çıkarma kararı alınmıştır. Bahsi geçen sermaye artışı Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 02/04/2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve Şirketimizin bu sermaye artışına iştirak etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Diyar Batarya Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. nin ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL den 32.000.000 TL ye artırım işlemleri Türk Ticaret Kanunu' na uygun olarak tamamlanmış olup 04.04.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 05.04.2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268205
BIST
'
12:089.379
En Düşük
|Değişim
|: 2,74%
|| 249,80
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
12:0832,0002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1044
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
12:0834,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0715
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
12:082.354,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,85
|Açılış
|: 2.354,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler12:06
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.787.903
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|93.053.904
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|90.416.271
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.618.225
|% 9,93
|
|BSOKE
|24,04
|158.709.837
|% -7,75
|
|BRKVY
|178,30
|7.499.281
|% -6,70
|
|AKENR
|15,30
|767.173.465
|% -6,42
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|MEDTR
|28,30
|52.518.732
|% -5,79
|
|THYAO
|298,75
|5.446.398.896
|% 3,02
|
|ISCTR
|12,58
|3.786.312.334
|% 0,64
|
|YKBNK
|30,12
|3.175.451.092
|% 5,31
|
|KCHOL
|216,50
|1.909.725.553
|% 3,49
|
|EREGL
|40,92
|1.728.779.237
|% 3,81
|
|ISCTR
|12,58
|3.786.312.334
|% 0,64
|
|ZOREN
|5,51
|580.493.016
|% 4,75
|
|YKBNK
|30,12
|3.175.451.092
|% 5,31
|
|EKGYO
|9,74
|929.802.682
|% 4,96
|
|HALKB
|14,93
|984.743.493
|% 4,77
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9961
|32,0023
|% 0,33
|
|Euro
|34,7124
|34,7260
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,0458
|40,2465
|% 0,13
|
|Frank
|35,0731
|35,2489
|% -0,07
|
|Riyal
|8,4498
|8,4921
|% 0,18
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,77
|26,81
|% 0,66
|
|Platin
|924,03
|925,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,58
|1.014,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,80
|90,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.288,53
|2.288,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21KARYE
Yüzde 9.98 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 620, 820 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 267, 08 artarak (% 2.69 ) 10, 197
-
12:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, ZOREN
-
12:20XU100
Endeks 9, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 69 üstünde . İşlem hacmi 43, 955.00 milyon TL de
-
12:20TMSN
Yüzde 7.15 oranında artışla 142.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 540 adet işlem