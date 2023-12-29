***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.12.2023 09:10
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 174.750.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUTOP00022 15.000.000 89.850.000,000 599,00000 B Grubu B Grubu, ZEDUR, TREUTOP00014 Hamiline
B Grubu, ZEDUR, TREUTOP00014 10.000.000 59.900.000,000 599,00000 B Grubu B Grubu, ZEDUR, TREUTOP00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 25.000.000 149.750.000,000 599,00000
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 149.750.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 25.000.000 TL 'den 174.750.000 TL 'ye %599 oranından bedelsiz artırımına ilişkin 27.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, Esas Sözleşmenin " Sermaye ve Sermaye Artırımı" başlıklı 6 No ' lu maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda 28.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurlununa başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230354
BIST