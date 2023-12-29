***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 25.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 174.750.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREUTOP00022 15.000.000 89.850.000,000 599,00000 B Grubu B Grubu, ZEDUR, TREUTOP00014 HamilineB Grubu, ZEDUR, TREUTOP00014 10.000.000 59.900.000,000 599,00000 B Grubu B Grubu, ZEDUR, TREUTOP00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 25.000.000 149.750.000,000 599,00000İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 149.750.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 25.000.000 TL 'den 174.750.000 TL 'ye %599 oranından bedelsiz artırımına ilişkin 27.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, Esas Sözleşmenin " Sermaye ve Sermaye Artırımı" başlıklı 6 No ' lu maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda 28.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurlununa başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230354BIST