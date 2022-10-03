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***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

3.10.2022 09:37
***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.zedur.net

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@zedur.net

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin internet sitesi 03.10.2022 tarihi itibari ile www.zedur.net olarak güncellenmiş olup erişime açılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066523


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BIST En Aktif Hisseler8:10:
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OBASE 15,60 16.024.289 % 0,00  
UTPYA 24,70 1.468.440 % 0,00  
YYAPI 1,08 4.001.562 % 0,00  
VAKFN 3,04 34.080.966 % 0,00  
VAKKO 22,62 7.445.792 % 0,00  
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8:10: Alış Satış %  
Dolar 18,5490 18,5515 % 0,27  
Euro 18,1838 18,2178 % 0,45  
Sterlin 20,6976 20,8014 % 0,46  
Frank 18,7053 18,8180 % 0,19  
Riyal 4,9243 4,9490 % 0,29  
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8:10: Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.664 2,22  
Altın Gr. 994 994 5,69  
Cumhuriyet 6.624 6.724 -33,00  
Tam 6.696 6.770 38,00  
Yarım 3.258 3.312 21,00  
Çeyrek 1.634 1.654 8,00  
Gümüş.Ons 19,29 19,32 0,27  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 0,23  
B. Petrol 87,47 87,47 2,33  
Seans Raporu 8:10:
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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