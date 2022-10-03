***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZEDUR*** ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.zedur.netElektronik Posta AdresiE-postainfo@zedur.netDiğer HususlarAçıklama Şirketimizin internet sitesi 03.10.2022 tarihi itibari ile www.zedur.net olarak güncellenmiş olup erişime açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066523BIST