***ZELOT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.07.2021 18:39
***ZELOT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
30/06/2021
İşlem Görecek Borsa Yatırım Fonunun Unvanı
Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Borsa Yatırım Fonunun Kurucusu
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/07/2021
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu aşağıda unvanları ve işlem kodları belirtilen borsa yatırım fonlarının katılma payları, Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi çerçevesinde kota alınmış olup, 12/07/2021 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaklardır.
Fon katılma paylarının Borsa'da işlem göreceği tarihten bir gün önce kurucu tarafından belirlenecek ve KAP'ta duyurulacak fon birim pay değerleri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak uygulanacaktır.
İlgili fonlarda 12/07/2021 tarihinden itibaren Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. piyasa yapıcı olarak faaliyette bulunacaktır.
Fon Ünvanı
İşlem Kodu
Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
ZELOT.F
Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
ZPT10.F
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949111
BIST