***ZELOT* *ZPT10*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.07.2021 09:19
***ZELOT******ZPT10*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZELOT, ZPT10]
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ve Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu sırasıyla ZELOT.F ve ZPT10.F işlem kodlarıyla 12/07/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). ZELOT.F Baz Fiyat: 14,78 TL ZPT10.F Baz Fiyat: 15,07 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950121
BIST
10:131.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.379
10:138,6495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6391
10:1310,2744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0182
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2546
10:13501,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,18
|Açılış
|: 501,36
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler10:13
|VBTYZ
|13,72
|26.914.112
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,01
|8.569.302
|% 8,65
|
|KSTUR
|272,90
|52.124
|% 4,96
|
|MAALT
|194,60
|4.918.945
|% 4,91
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|EUKYO
|7,82
|718.928
|% -5,21
|
|IDEAS
|52,25
|129.142
|% -4,91
|
|DGGYO
|7,30
|45.664
|% -4,58
|
|GSDDE
|5,70
|76.581
|% -4,04
|
|EREGL
|18,28
|83.315.178
|% 1,27
|
|THYAO
|13,56
|79.699.365
|% -0,07
|
|GARAN
|8,58
|65.682.214
|% 0,59
|
|PETKM
|5,47
|63.916.047
|% 0,55
|
|KRDMD
|7,28
|55.460.460
|% 0,83
|
|PETKM
|5,47
|63.916.047
|% 0,55
|
|MRGYO
|1,07
|10.454.711
|% 0,94
|
|GARAN
|8,58
|65.682.214
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,28
|55.460.460
|% 0,83
|
|PEKGY
|1,07
|7.089.563
|% -2,73
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6464
|8,6495
|% -0,10
|
|Euro
|10,2692
|10,2744
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9876
|12,0477
|% -0,10
|
|Frank
|9,4214
|9,4782
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3007
|2,3123
|% -0,03
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-5,80
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,26
|75,26
|-0,29
|