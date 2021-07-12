***ZELOT* *ZPT10* *ZRY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Piyasa Yapıcı Atanması
12.07.2021 09:26
***ZELOT******ZPT10******ZRY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Piyasa Yapıcı Atanması )
İlgili Şirketler [ZRY]
İlgili Fonlar [ZELOT, ZPT10]
Türkçe
Piyasa Yapıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Kodu
ZRY
İlgili Menkul Kıymet Adı
ZELOT.F – ZPT10.F
Eski Piyasa Yapıcısı Aracı Kurum Adı
-
Piyasa Yapıcılığın Başlayacağı Tarih
12/07/2021
Piyasa Yapıcılığın Biteceği Tarih
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950122
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
0
En Düşük
0
18:058,6609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6503
18:0510,2777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0149
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2574
18:05501,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,82
|Açılış
|: 501,73
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
501,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|26,66
|37.343.118
|% 6,59
|
|AYEN
|4,43
|5.276.600
|% 0,00
|
|UTPYA
|20,00
|905.497
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|AYEN
|4,43
|5.276.600
|% 0,00
|
|UTPYA
|20,00
|905.497
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|MERKO
|4,95
|9.334.900
|% 0,00
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% 0,00
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 0,00
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 0,00
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% 0,00
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6583
|8,6609
|% 0,03
|
|Euro
|10,2715
|10,2777
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9979
|12,0581
|% -0,01
|
|Frank
|9,4343
|9,4912
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3037
|2,3152
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,37
|
|Altın Gr.
|501
|502
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|-0,19
|