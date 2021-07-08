***ZELOT* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZELOT******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZELOT]TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ‘nun Halka arzına ilişkin sonuçlarHalka arzına aracılık ettiğimiz Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'na ilişkin talep toplama işlemi 07-08 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arzda toplam 840.000 adet katılma payının satışı gerçekleşmiştir. Satışı gerçekleştirilen katılma paylarının oluşturulmasıyla ulaşılan fon portföy değeri 12.645.458,95- TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948922BIST