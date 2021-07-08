***ZELOT* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 17:17
***ZELOT******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZELOT]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ‘nun Halka arzına ilişkin sonuçlar
Halka arzına aracılık ettiğimiz Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'na ilişkin talep toplama işlemi 07-08 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arzda toplam 840.000 adet katılma payının satışı gerçekleşmiştir. Satışı gerçekleştirilen katılma paylarının oluşturulmasıyla ulaşılan fon portföy değeri 12.645.458,95- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948922
BIST
17:161.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -14,82
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:168,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:1610,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0728
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
17:16504,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TUREX
|11,57
|11.643.886
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.706.170
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.097.888
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.666.290
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.935.971
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.227.404
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.732.300
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.963.535
|% -9,90
|
|GARAN
|8,60
|722.697.251
|% -1,49
|
|THYAO
|13,71
|667.482.367
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,10
|503.808.563
|% -0,70
|
|PETKM
|5,35
|416.489.004
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|354.683.497
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|354.683.497
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|220.821.579
|% -1,58
|
|GARAN
|8,60
|722.697.251
|% -1,49
|
|PETKM
|5,35
|416.489.004
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,10
|503.808.563
|% -0,70
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6833
|8,6854
|% 0,00
|
|Euro
|10,3168
|10,3233
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,9271
|11,9869
|% -0,21
|
|Frank
|9,4499
|9,5068
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3074
|2,3190
|% -0,06
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,64
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.347
|3.398
|4,00
|
|Tam
|3.331
|3.415
|8,07
|
|Yarım
|1.610
|1.652
|3,91
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,43
|