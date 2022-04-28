***ZELOT* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.04.2022 09:39
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27/04/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024673
BIST
11:272.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,08
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
11:2714,8058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0026
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
11:2715,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0159
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
11:27895,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,76
|Açılış
|: 895,15
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BOSSA
|44,00
|18.732.525
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|9.695.631
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|79.374.720
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|11.069.752
|% 9,97
|
|UFUK
|28,54
|536.695
|% 9,94
|
|KZBGY
|62,30
|19.807.289
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,22
|226.099.188
|% -6,15
|
|BMSCH
|8,07
|22.366.850
|% -5,83
|
|THYAO
|41,08
|2.337.956.599
|% 1,43
|
|GARAN
|15,05
|1.289.692.506
|% 0,53
|
|SISE
|18,13
|643.877.584
|% 1,74
|
|AKBNK
|9,20
|513.958.922
|% 0,55
|
|EREGL
|34,14
|484.530.492
|% -0,58
|
|ALBRK
|1,22
|226.099.188
|% -6,15
|
|EKGYO
|2,74
|332.046.751
|% 4,18
|
|GARAN
|15,05
|1.289.692.506
|% 0,53
|
|YKBNK
|5,03
|429.874.449
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,18
|71.675.812
|% 7,27
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8002
|14,8105
|% 0,01
|
|Euro
|15,6238
|15,6400
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,5154
|18,6082
|% -0,03
|
|Frank
|15,1922
|15,2837
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9332
|3,9529
|% -0,07
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-0,76
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,57
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40LIDER
Yüzde 6.20 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 077, 772 adet işlem
-
11:39DNISI
Yüzde 4.67 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 691 adet işlem
-
11:38GEDIK
Yüzde 8.79 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 115, 182 adet işlem
-
11:37XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 12, 150.00 milyon TL de
-
11:37BNTAS
Yüzde 4.72 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 836, 674 adet işlem