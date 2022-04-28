***ZELOT* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.04.2022 09:39
***ZELOT******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27/04/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024673
BIST
14:202.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,16
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.411
14:2014,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0499
|Açılış
|: 14,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
14:2015,6821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1239
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
14:20914,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 13,65
|Açılış
|: 914,14
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
914,28
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler14:18
|CEMTS
|25,96
|35.865.573
|% 10,00
|
|EGSER
|23,76
|51.266.513
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.061.752
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.396.318
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.351.629
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.359.383
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|15.934.996
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,88
|25.797.873
|% -8,70
|
|FORMT
|1,41
|13.360.809
|% -7,24
|
|THYAO
|40,60
|2.405.161.106
|% 0,25
|
|TUPRS
|234,90
|688.066.933
|% -1,30
|
|EREGL
|33,40
|674.679.776
|% 0,72
|
|SISE
|17,76
|669.947.751
|% 0,28
|
|ASELS
|24,38
|612.547.162
|% -1,53
|
|EKGYO
|2,62
|567.544.865
|% -1,13
|
|ODAS
|2,42
|352.129.566
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,19
|130.688.009
|% -1,65
|
|YKBNK
|4,86
|421.647.492
|% -1,02
|
|AKBNK
|8,92
|592.726.773
|% -0,56
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8364
|14,8395
|% 0,34
|
|Euro
|15,6696
|15,6821
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,5872
|18,6804
|% 1,22
|
|Frank
|15,2116
|15,3033
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9433
|3,9631
|% 0,36
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,27
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,71
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.188
|85,82
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|41,52
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,76
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,17
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,73
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