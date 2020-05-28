***ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZGOLD]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu ZGOLD.F işlem koduyla 28/05/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). Baz Fiyat: 37,01 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847107BIST