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***ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması

22.05.2020 17:31
GÜNCEL HABERLER



***ZGOLD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması )

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İlgili Fonlar [ZGOLD]
Türkçe
Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması

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Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
20/05/2020
İşlem Görecek Borsa Yatırım Fonunun Unvanı
Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu
Borsa Yatırım Fonunun Kurucusu
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/05/2020
Açıklamalar

     Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu (ZGOLD.F) katılma payları, Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi çerçevesinde kota alınmış olup, 28/05/2020 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.
Fon katılma paylarının Borsa'da işlem göreceği tarihten bir gün önce kurucu tarafından belirlenecek ve KAP'ta duyurulacak fon birim pay değerleri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak uygulanacaktır.
İlgili fonda 28/05/2020 tarihinden itibaren Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. piyasa yapıcı olarak faaliyette bulunacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846586


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Sterlin 8,2751 8,3166 % -0,02  
Frank 6,9821 7,0242 % 0,16  
Riyal 1,8080 1,8170 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.733 5,65  
Altın Gr. 380 380 3,09  
Cumhuriyet 2.460 2.496 22,10  
Tam 2.533 2.561 22,70  
Yarım 1.236 1.252 11,10  
Çeyrek 618 626 5,50  
Gümüş.Ons 17,12 17,18 0,04  
Gümüş Gr. 3,77 3,77 0,03  
B. Petrol 34,50 34,50 -1,57  
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