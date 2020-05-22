***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2020 15:39
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'nun halka arzına ilişkin sonuçlar
Halka arzına aracılık ettiğimiz Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'na ilişkin talep toplama işlemi 21-22 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Halka arz işleminde toplam 250.000 adet katılma payının satışı yapılmıştır. Satışı gerçekleştirilen katılma paylarının oluşturulmasıyla ulaşılan fon portföy değeri 9.491.718,01 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846510
BIST
16:10103.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 384,52
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
16:106,8110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
16:107,4243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
16:10379,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,10
|Açılış
|: 379,50
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.013.831
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|TATGD
|9,33
|190.616.679
|% 9,89
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.079.552
|% -9,97
|
|RTALB
|31,12
|35.043.590
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|528.773.538
|% 1,20
|
|ECILC
|5,73
|484.452.608
|% 3,43
|
|ASELS
|29,36
|376.533.941
|% -0,68
|
|GARAN
|7,54
|348.988.638
|% -0,79
|
|AVOD
|3,36
|344.800.807
|% 7,69
|
|AVOD
|3,36
|344.800.807
|% 7,69
|
|ECILC
|5,73
|484.452.608
|% 3,43
|
|KARSN
|1,79
|133.114.947
|% 1,13
|
|IEYHO
|0,63
|44.986.003
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,20
|71.421.843
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2628
|8,3042
|% -0,16
|
|Frank
|6,9769
|7,0189
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8070
|1,8161
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|6,24
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.491
|16,50
|
|Tam
|2.528
|2.556
|17,00
|
|Yarım
|1.234
|1.249
|8,30
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,66
|34,66
|-1,41
|