***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZGOLD]TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'nun halka arzına ilişkin sonuçlarHalka arzına aracılık ettiğimiz Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'na ilişkin talep toplama işlemi 21-22 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.Halka arz işleminde toplam 250.000 adet katılma payının satışı yapılmıştır. Satışı gerçekleştirilen katılma paylarının oluşturulmasıyla ulaşılan fon portföy değeri 9.491.718,01 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846510BIST