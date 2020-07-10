***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.07.2020 15:24
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09/07/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858927
BIST
15:10113.171
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.622,42
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
15:106,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
15:107,7473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
15:10398,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,87
|Açılış
|: 398,82
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|47.400.288
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.213.846
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|QNBFL
|91,85
|20.810.174
|% 9,35
|
|LIDFA
|3,24
|14.109.858
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.793.327
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|6.429.964
|% -9,96
|
|GARFA
|4,80
|3.891.496
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,67
|5.638.283
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,03
|1.134.816.399
|% -6,02
|
|GARAN
|7,74
|854.348.578
|% -2,15
|
|TRKCM
|4,54
|847.564.275
|% -1,94
|
|SISE
|6,18
|824.452.431
|% -3,13
|
|THYAO
|11,53
|652.945.278
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,03
|1.134.816.399
|% -6,02
|
|TRKCM
|4,54
|847.564.275
|% -1,94
|
|ZOREN
|2,43
|444.455.717
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,56
|273.257.170
|% -7,14
|
|KRDMD
|2,95
|492.187.889
|% -4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6214
|8,6646
|% -0,05
|
|Frank
|7,2603
|7,3040
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,70
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|7,30
|
|Tam
|2.667
|2.680
|7,60
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|3,70
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|-0,55
|
Seans Raporu
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15:24XU100
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15:24DGGYO
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