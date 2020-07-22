***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.07.2020 13:41
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20/07/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861138
BIST
13:36118.730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 687,70
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:366,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:367,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:36408,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 4,73
|Açılış
|: 408,46
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.489.563
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.906.133
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.392.696
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.182.961
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|42,22
|82.326.245
|% -8,30
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,39
|3.422.124.567
|% 5,75
|
|ASELS
|33,24
|1.003.818.212
|% 2,78
|
|GARAN
|7,99
|616.755.136
|% 0,63
|
|AFYON
|4,77
|426.040.275
|% 2,36
|
|KRDMD
|3,10
|348.618.733
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.422.124.567
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,10
|348.618.733
|% 1,97
|
|IHLGM
|1,77
|192.881.651
|% 1,14
|
|CEMAS
|1,76
|187.543.367
|% 1,15
|
|AFYON
|4,77
|426.040.275
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6498
|8,6932
|% -0,09
|
|Frank
|7,3129
|7,3570
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,29
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.676
|30,40
|
|Tam
|2.734
|2.746
|31,10
|
|Yarım
|1.327
|1.343
|15,20
|
|Çeyrek
|666
|673
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|4,84
|4,84
|0,18
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,48
|