***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.07.2020 12:13
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27/07/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862345
BIST
13:291.180
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -16,02
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:296,9309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0701
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:298,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0724
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:29429,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,89
|Açılış
|: 429,93
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|148,50
|33.224.953
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.525.888
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.443.207
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|88.887.798
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.077.664
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.282.789
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|321.793
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,95
|33.665.511
|% -6,89
|
|KLNMA
|48,38
|58.307.252
|% -6,78
|
|ASELS
|37,50
|1.357.054.526
|% -0,48
|
|GUSGR
|5,95
|1.041.581.887
|% 5,12
|
|EKGYO
|2,29
|740.868.299
|% -1,29
|
|GARAN
|7,57
|504.467.812
|% -2,57
|
|KRDMD
|3,06
|445.073.138
|% -1,61
|
|EKGYO
|2,29
|740.868.299
|% -1,29
|
|IHLAS
|0,94
|222.911.772
|% -5,05
|
|GUSGR
|5,95
|1.041.581.887
|% 5,12
|
|KRDMD
|3,06
|445.073.138
|% -1,61
|
|IHLGM
|1,77
|252.053.901
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8990
|8,9436
|% 0,88
|
|Frank
|7,5141
|7,5593
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8420
|1,8512
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-12,47
|
|Altın Gr.
|433
|433
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.830
|2.865
|37,70
|
|Tam
|2.915
|2.946
|38,80
|
|Yarım
|1.415
|1.438
|18,90
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,75
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|5,31
|5,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,75
|43,75
|-0,15
|