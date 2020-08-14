***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.08.2020 15:25
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13/08/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869000
BIST
16:031.083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -17,37
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:037,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
16:038,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7322
En Düşük
8,6435
16:03461,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 461,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:01
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.853.170
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.050.300
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|149.842.024
|% 9,94
|
|ULAS
|4,98
|5.195.149
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.014.382
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.148.428
|% -9,99
|
|BURCE
|19,61
|7.298.202
|% -9,96
|
|KUTPO
|26,62
|15.914.208
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|920.280.820
|% 0,00
|
|RTALB
|46,44
|847.721.120
|% 8,00
|
|THYAO
|11,11
|716.990.382
|% -0,27
|
|TUPRS
|78,40
|544.436.481
|% 0,00
|
|ASELS
|17,22
|484.863.257
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,98
|920.280.820
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|144.732.422
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,07
|258.750.282
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,46
|163.235.616
|% -2,01
|
|KRDMD
|2,76
|304.648.633
|% -1,78
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3712
|7,3746
|% 0,46
|
|Euro
|8,7192
|8,7294
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,6535
|9,7019
|% 0,96
|
|Frank
|8,0777
|8,1263
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9609
|1,9707
|% 0,49
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-3,51
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|34,00
|
|Tam
|3.063
|3.142
|33,32
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|16,11
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,06
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,75
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|-0,16
|