***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.08.2020 09:41
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18/08/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869868
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
0
En Düşük
0
18:057,3577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3831
En Düşük
7,3440
18:058,7840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0210
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7686
18:05471,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,27
|Açılış
|: 471,11
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
470,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAKAB
|9,61
|3.599.787
|% 2,50
|
|LINK
|27,78
|25.032.012
|% 1,12
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,65
|7.213.814
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,11
|3.588.390
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,59
|7.552.069
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,65
|7.213.814
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% 0,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3520
|7,3577
|% -0,21
|
|Euro
|8,7758
|8,7840
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,7387
|9,7875
|% 0,11
|
|Frank
|8,1270
|8,1760
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9588
|1,9687
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-14,83
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,11
|45,11
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
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10:05PEGYO
Yüzde 9.49 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 388, 140 adet işlem
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10:04MARTI
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10:03AYEN
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 621 adet işlem
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10:02XU100
Endeks 1, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 13, 979.00 milyon TL de
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10:02BTCIM
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 082 adet işlem