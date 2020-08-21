***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.08.2020 11:44
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20/08/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870564
BIST
16:051.113
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
16:057,3381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0406
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3429
En Düşük
7,1952
16:058,6532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
16:05456,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,70
|Açılış
|: 456,25
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler16:05
|GARFA
|12,32
|17.137.971
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.754.125
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|2.031.186
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|12.327.382
|% 9,89
|
|OZBAL
|4,78
|74.315.636
|% 9,89
|
|TGSAS
|7,84
|4.782.777
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,29
|5.302.050.062
|% -7,74
|
|TUPRS
|85,60
|3.856.660.926
|% -6,96
|
|GARAN
|7,11
|1.540.159.719
|% -0,42
|
|RTALB
|57,05
|967.361.123
|% 8,87
|
|AKBNK
|5,06
|954.630.134
|% -0,39
|
|PETKM
|4,29
|5.302.050.062
|% -7,74
|
|EKGYO
|1,99
|565.710.182
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,15
|591.468.864
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,65
|737.737.253
|% -8,93
|
|GARAN
|7,11
|1.540.159.719
|% -0,42
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3342
|7,3381
|% 0,56
|
|Euro
|8,6427
|8,6532
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,5763
|9,6243
|% -0,41
|
|Frank
|8,0016
|8,0498
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9487
|1,9585
|% 0,44
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-9,78
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-9,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|3,34
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|1,62
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|-0,72
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:21ULAS
Yüzde -54.67 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 357, 457 adet işlem
-
16:20AKSEN
Yüzde -6.79 oranında düşüşle 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 264, 700 adet işlem
-
16:19XU100
Endeks 1, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 26 altında . İşlem hacmi 25, 398.00 milyon TL de
-
16:19AGYO
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 638, 892 adet işlem
-
16:18KLGYO
Yüzde -7.67 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 757, 414 adet işlem