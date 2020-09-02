***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.09.2020 12:29
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872913
BIST
13:441.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
13:447,3848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
13:448,7611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
13:44467,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 467,23
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:44
|PKENT
|1.131,30
|4.433.922
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.786.710
|% 9,98
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|KENT
|510,00
|10.349.332
|% -9,89
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|DOGUB
|4,40
|52.419.690
|% -6,98
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|FENER
|30,90
|604.110.577
|% 9,57
|
|GSRAY
|3,40
|537.640.446
|% 7,26
|
|SISE
|6,17
|433.979.650
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,27
|422.223.118
|% 5,48
|
|ASELS
|16,80
|385.698.171
|% -0,18
|
|GSRAY
|3,40
|537.640.446
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,27
|422.223.118
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,77
|202.758.970
|% 0,57
|
|PETKM
|3,98
|344.365.290
|% 0,51
|
|IHLAS
|0,90
|75.620.361
|% 5,88
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3805
|7,3848
|% 0,23
|
|Euro
|8,7564
|8,7611
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8292
|9,8785
|% 0,02
|
|Frank
|8,0714
|8,1201
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9620
|1,9719
|% 0,22
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-1,86
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|3,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|1,31
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|0,64
|
|Çeyrek
|749
|765
|0,31
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,67
|45,67
|0,09
|