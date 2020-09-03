***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.09.2020 09:57
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02/09/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873060
BIST
12:481.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.079
12:487,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0530
|Açılış
|: 7,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
12:488,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
12:48462,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,03
|Açılış
|: 462,25
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:46
|ARMDA
|42,90
|13.224.576
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.674.731
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|10.636.694
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.012.470
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|227.475.060
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.228.780
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|EUYO
|1,72
|3.986.928
|% -5,49
|
|NIBAS
|15,51
|493.488
|% -5,20
|
|RALYH
|5,67
|5.897.776
|% -4,71
|
|ASELS
|16,97
|685.693.990
|% 2,23
|
|GSRAY
|3,74
|472.019.471
|% 7,47
|
|TSPOR
|5,90
|415.657.528
|% 6,69
|
|BJKAS
|3,64
|382.225.200
|% 6,74
|
|GARAN
|6,80
|379.099.129
|% -0,73
|
|GSRAY
|3,74
|472.019.471
|% 7,47
|
|EKGYO
|1,74
|202.356.852
|% -1,69
|
|BJKAS
|3,64
|382.225.200
|% 6,74
|
|IHLAS
|0,85
|63.640.360
|% -3,41
|
|TSPOR
|5,90
|415.657.528
|% 6,69
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4327
|7,4384
|% 0,75
|
|Euro
|8,7936
|8,8030
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,8577
|9,9072
|% 0,32
|
|Frank
|8,1300
|8,1790
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9759
|1,9858
|% 0,69
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,26
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|2,98
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|1,44
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,13
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,70
|