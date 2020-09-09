***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.09.2020 11:24
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZGOLD]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08/09/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874110
BIST
11:101.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:107,4904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,5030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4927
En Düşük
7,4760
11:108,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:10465,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 465,29
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:10
|FMIZP
|88,00
|20.250.536
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|20.092.086
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|24.428.627
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.108.738
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,59
|5.918.444
|% -8,09
|
|FENER
|49,00
|234.368.818
|% 9,42
|
|TSPOR
|6,94
|227.562.368
|% 6,61
|
|GSRAY
|4,69
|208.866.986
|% 7,82
|
|VKGYO
|3,50
|164.825.713
|% 4,48
|
|ODAS
|2,55
|145.234.801
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,78
|132.253.004
|% -1,66
|
|ODAS
|2,55
|145.234.801
|% 2,00
|
|VKGYO
|3,50
|164.825.713
|% 4,48
|
|GSRAY
|4,69
|208.866.986
|% 7,82
|
|BJKAS
|4,32
|144.087.018
|% 7,46
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4869
|7,4904
|% 0,11
|
|Euro
|8,8175
|8,8220
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6755
|9,7241
|% -0,11
|
|Frank
|8,1309
|8,1799
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9906
|2,0006
|% 0,07
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,05
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,73
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,01
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|0,58
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 13 artarak (% 0.42 ) 1, 227
-
11:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, EKGYO, ODAS
-
11:22XU100
Endeks 1, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 2, 769.00 milyon TL de
-
11:22TKNSA
Yüzde 6.70 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 951, 785 adet işlem
-
11:21ALCAR
Yüzde 4.47 oranında artışla 88.80 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 811 adet işlem