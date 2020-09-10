***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.09.2020 10:08
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09/09/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874329
BIST
11:241.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.097
11:247,4869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:248,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0295
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:24467,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,99
|Açılış
|: 467,90
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:24
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.711.796
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,47
|15.828.028
|% -7,45
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|ARENA
|35,26
|19.363.762
|% -7,31
|
|NIBAS
|16,00
|235.275
|% -6,43
|
|PETKM
|4,35
|1.375.501.029
|% -3,55
|
|ZOREN
|2,88
|740.096.438
|% -0,35
|
|TUPRS
|82,25
|448.008.579
|% -3,06
|
|TSPOR
|7,80
|338.216.079
|% 8,94
|
|GSRAY
|5,25
|253.231.063
|% 9,83
|
|PETKM
|4,35
|1.375.501.029
|% -3,55
|
|ZOREN
|2,88
|740.096.438
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,50
|225.451.227
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,50
|148.054.419
|% 2,74
|
|AKENR
|2,05
|191.876.828
|% -0,49
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4843
|7,4869
|% 0,03
|
|Euro
|8,8632
|8,8673
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7045
|9,7532
|% -0,04
|
|Frank
|8,1976
|8,2470
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9893
|1,9993
|% -0,08
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-0,04
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,35
|40,35
|-0,44
|