***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.11.2020 11:04
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/10/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885338
BIST
12:581.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 25,04
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.137
En Düşük
1.118
12:588,3833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0377
|Açılış
|: 8,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:589,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0998
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:58509,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,42
|Açılış
|: 509,71
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:58
|KARTN
|1.994,00
|8.540.302
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.514.427
|% 9,99
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,61
|2.156.202.793
|% 2,35
|
|ASELS
|17,79
|792.334.278
|% 6,21
|
|SISE
|6,28
|574.008.106
|% 2,45
|
|GARAN
|6,69
|555.719.876
|% 1,36
|
|KRDMD
|3,27
|554.758.234
|% 5,48
|
|TSKB
|2,61
|2.156.202.793
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|554.758.234
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|233.876.675
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|194.843.628
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,20
|202.180.541
|% 2,33
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3796
|8,3833
|% 0,45
|
|Euro
|9,7619
|9,7708
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,7946
|10,8488
|% 0,19
|
|Frank
|9,1192
|9,1741
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2328
|2,2440
|% 0,64
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,37
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.360
|3.445
|29,04
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|14,05
|
|Çeyrek
|815
|833
|7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,15
|
|B. Petrol
|36,99
|36,99
|-0,95
|