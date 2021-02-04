ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler10:01
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,1640
|7,1685
|% 0,06
|Euro
|8,6082
|8,6192
|% -0,07
|Sterlin
|9,7161
|9,7648
|% -0,17
|Frank
|7,9246
|7,9723
|% -0,09
|Riyal
|1,9043
|1,9138
|% 0,09
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-9,76
|Altın Gr.
|420
|420
|-1,92
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,60
|-0,24
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,06
|B. Petrol
|58,89
|58,89
|0,20
Seans Raporu 10:01
- 10:10AVOD Yüzde 5.47 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 525, 729 adet işlem
- 10:09SASA Yüzde 5.33 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 752, 361 adet işlem
- 10:08UZERB Yüzde 10.00 oranında artışla 71.50 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 171 adet işlem
- 10:07 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, KRDMD
- 10:07 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, GARAN, KCHOL