***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.02.2021 09:45
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10/02/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909015
BIST
11:021.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
11:027,0596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0384
11:028,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
11:02418,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 418,03
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler11:00
|YESIL
|220,20
|14.043.075
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|TKURU
|439,00
|1.316.561
|% 9,34
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|33,32
|14.920.121
|% -7,03
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|DZGYO
|5,89
|5.224.014
|% -3,76
|
|EKGYO
|2,60
|423.747.569
|% -1,14
|
|KOZAL
|135,70
|276.592.938
|% -0,80
|
|PETKM
|5,16
|262.759.084
|% 0,78
|
|SASA
|31,00
|254.083.978
|% 3,47
|
|ESEN
|40,98
|237.607.311
|% 7,17
|
|EKGYO
|2,60
|423.747.569
|% -1,14
|
|PETKM
|5,16
|262.759.084
|% 0,78
|
|MAKTK
|4,34
|187.065.662
|% 8,23
|
|DOHOL
|3,54
|150.525.941
|% 0,85
|
|ISFIN
|4,32
|153.598.334
|% 2,37
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0581
|7,0604
|% 0,04
|
|Euro
|8,5667
|8,5726
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7358
|9,7847
|% 0,08
|
|Frank
|7,8919
|7,9394
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8750
|1,8844
|% -0,03
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,48
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,35
|