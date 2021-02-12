***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.02.2021 10:33
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/02/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909273
BIST
10:351.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.541
10:357,0263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0462
En Düşük
7,0167
10:358,5167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5445
En Düşük
8,5054
10:35411,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,36
|Açılış
|: 411,14
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
410,63
BIST En Aktif Hisseler10:35
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|22.143.814
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|33.095.391
|% 9,97
|
|DENGE
|9,40
|2.017.635
|% 9,81
|
|MERIT
|238,00
|1.004.836
|% 9,68
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,60
|22.944.766
|% -8,25
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|138,20
|227.199.850
|% 1,10
|
|ESEN
|43,88
|226.682.660
|% 4,33
|
|KOZAA
|18,44
|214.084.444
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,63
|213.700.173
|% -1,09
|
|EREGL
|15,36
|193.199.435
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,63
|213.700.173
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,57
|93.929.520
|% 0,39
|
|ODAS
|4,07
|130.680.178
|% -1,45
|
|SKBNK
|1,44
|44.368.626
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|47.104.126
|% 0,56
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0224
|7,0263
|% 0,01
|
|Euro
|8,5114
|8,5167
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,6634
|9,7119
|% -0,14
|
|Frank
|7,8593
|7,9066
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8672
|1,8765
|% -0,01
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-6,02
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|60,66
|60,66
|-0,48
|