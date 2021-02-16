***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.02.2021 10:45
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZGOLD]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15/02/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909839
BIST
13:321.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:326,9280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0362
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:328,4351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:32406,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,91
|Açılış
|: 406,33
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:32
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.803.815
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
|
|ISKPL
|38,66
|34.642.227
|% 9,95
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|PSDTC
|31,30
|26.589.665
|% -5,72
|
|PSDTC
|31,30
|26.589.665
|% -5,72
|
|KOZAL
|150,00
|1.497.589.833
|% 0,87
|
|SASA
|40,56
|919.647.060
|% 7,13
|
|EKGYO
|2,58
|909.811.911
|% 1,57
|
|GUBRF
|78,40
|860.171.952
|% 7,18
|
|IPEKE
|17,20
|685.509.434
|% 5,07
|
|SKBNK
|1,55
|595.853.018
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,58
|909.811.911
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|247.653.972
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,92
|317.112.638
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|309.338.983
|% 0,74
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9251
|6,9280
|% -0,52
|
|Euro
|8,4284
|8,4351
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,6175
|9,6657
|% -0,38
|
|Frank
|7,7680
|7,8148
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8416
|1,8509
|% -0,51
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|7,44
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.688
|2.756
|-9,30
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,49
|
|Çeyrek
|652
|666
|-2,25
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,01
|
|B. Petrol
|63,07
|63,07
|-0,23
|