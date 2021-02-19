***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.02.2021 11:35
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18/02/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911012
BIST
14:471.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.562
En Düşük
1.550
14:476,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
14:478,4719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
14:47397,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 397,54
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler14:44
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|310.484.571
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|22.974.997
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.059.813
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|53,55
|1.671.797.170
|% 7,53
|
|KOZAL
|147,20
|1.421.153.292
|% -3,22
|
|GUBRF
|81,65
|1.344.446.793
|% 6,73
|
|KARSN
|5,40
|847.087.118
|% 5,68
|
|GARAN
|9,24
|676.054.495
|% -0,96
|
|KARSN
|5,40
|847.087.118
|% 5,68
|
|SKBNK
|1,47
|234.103.019
|% -1,34
|
|IHLAS
|1,15
|165.354.138
|% -0,86
|
|ODAS
|4,00
|506.696.073
|% -1,72
|
|PETKM
|5,18
|647.025.900
|% 1,37
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9762
|6,9792
|% 0,21
|
|Euro
|8,4707
|8,4758
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,7399
|9,7888
|% 0,26
|
|Frank
|7,7784
|7,8253
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8561
|1,8654
|% 0,16
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-2,55
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-11,00
|
|Tam
|2.629
|2.694
|-9,53
|
|Yarım
|1.271
|1.303
|-4,62
|
|Çeyrek
|637
|652
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|62,81
|62,81
|-1,12
|