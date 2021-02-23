***ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.02.2021 09:45
***ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22/02/2021 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911573
BIST
10:041.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.554
10:047,0444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:048,5799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0471
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:04410,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,51
|Açılış
|: 410,74
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:02
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,39
|4.485.838
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|1.491.605
|% 9,95
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|UFUK
|25,52
|178.334
|% -7,06
|
|SODSN
|43,20
|130.896
|% -6,98
|
|OZBAL
|8,20
|24.905.973
|% 0,00
|
|SASA
|38,20
|18.470.120
|% -5,30
|
|KARSN
|5,66
|14.518.240
|% 1,43
|
|PSDTC
|31,50
|13.485.377
|% 0,00
|
|PSDTC
|31,50
|13.485.377
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,08
|4.427.783
|% -0,92
|
|TSKB
|1,80
|6.566.852
|% 1,12
|
|SKBNK
|1,48
|5.041.567
|% 0,00
|
|OZBAL
|8,20
|24.905.973
|% 0,00
|
|KARSN
|5,66
|14.518.240
|% 1,43
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0424
|7,0448
|% 0,34
|
|Euro
|8,5742
|8,5796
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,8750
|9,9245
|% 0,38
|
|Frank
|7,8305
|7,8777
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8721
|1,8815
|% 0,35
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,29
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,89
|
Seans Raporu
10:02
daha fazla
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10:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 27 artarak (% 0.52 ) 1, 613
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10:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:15
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle DITAS, AKSUE, ECBYO
-
10:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KSTUR, MERIT
-
10:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR